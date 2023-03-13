США намерены увеличить траты на закупку боеприпасов
13 марта 202317:14
США намерены в 2024 финансовом году потратить на закупку боеприпасов 30,6 млрд долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.
По словам первого заместителя министра обороны Кэтлин Хикс, эта сумма на 12% больше, чем в 2023 году.
Ранее стало известно, что Вашингтон хочет выделить на военную помощь Украине дополнительно 6 млрд долларов, об этом говорится в проекте бюджета США на 2024 год, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru