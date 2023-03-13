США намерены увеличить траты на закупку боеприпасов

США намерены в 2024 финансовом году потратить на закупку боеприпасов 30,6 млрд долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.

Белый дом запросил более 9 млрд долларов на сдерживание Пекина

По словам первого заместителя министра обороны Кэтлин Хикс, эта сумма на 12% больше, чем в 2023 году.

Ранее стало известно, что Вашингтон хочет выделить на военную помощь Украине дополнительно 6 млрд долларов, об этом говорится в проекте бюджета США на 2024 год, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:АрмияСШАПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры