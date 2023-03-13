США намерены увеличить траты на закупку боеприпасов

По словам первого заместителя министра обороны Кэтлин Хикс, эта сумма на 12% больше, чем в 2023 году.

Ранее стало известно, что Вашингтон хочет выделить на военную помощь Украине дополнительно 6 млрд долларов, об этом говорится в проекте бюджета США на 2024 год, сообщает НСН.