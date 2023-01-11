США начнут обучать ВСУ использованию комплексов Patriot на следующей неделе
Украинские военнослужащие на следующей неделе начнут освоение зенитно-ракетных комплексов Patriot на базе в США. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.
«Я могу подтвердить, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе в Форт-Силл, штат Оклахома», - цитирует РИА Новости представителя Пентагона.
В Форт-Силл находится тренировочный центр, где обучаются зенитчики из стран-союзников США.
Райдер указал, что Вашингтон рассчитывает за несколько месяцев ускоренно подготовить применению и обслуживанию комплексов Patriot 90-100 украинских военных. Первая батарея ЗРК вошла в последний пакет помощи Киеву.
Ранее СМИ сообщили о скором старте обучения солдат ВСУ применению ЗРК Patriot. Заместитель помощника министра обороны по вопросам международной безопасности в России, на Украине и в Евразии Лора Купер отмечала, что обучение продлится несколько месяцев, пишет Газета.ру.
Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начнут использовать комплексы Patriot в марте-апреле текущего года, отмечает РИА ФАН.
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