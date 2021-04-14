США: КНДР в этом году может возобновить ядерные испытания

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в текущем году может возобновить испытания ядерного оружия или ракет большой дальности с целью оказания давления на Вашингтон, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Нацразведки США.

КНДР испытала две крылатые ракеты

«Ким, возможно, рассматривает вариант с возобновлением испытаний ракет большой дальности или ядерного оружия, чтобы заставить США проводить с ним переговоры на выгодных КНДР условиях», - следует из документа.

Напомним, в марте Пхеньян провел запуск двух ракет в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга распорядился приложить все усилия для сбора информации о проведенных испытаниях.

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ТЕГИ:Ядерные ИспытанияСШАКНДР
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