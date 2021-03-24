КНДР испытала две крылатые ракеты
24 марта 202105:08
Северная Корея провела испытания двух крылатых, не баллистических ракет, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на свои источники.
Пуски были произведены с западного побережья КНДР еще 21 марта. Ракеты засекли средства обнаружения Южной Кореи.
Ранее власти Северной Кореи продемонстрировали баллистическую ракету для подводных лодок.
Она была представлена на военном параде в Пхеньяне 14 января по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru