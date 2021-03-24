КНДР испытала две крылатые ракеты

Северная Корея провела испытания двух крылатых, не баллистических ракет, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на свои источники.

Военный парад с новым оружием прошел в КНДР

Пуски были произведены с западного побережья КНДР еще 21 марта. Ракеты засекли средства обнаружения Южной Кореи.

Ранее власти Северной Кореи продемонстрировали баллистическую ракету для подводных лодок.

Она была представлена на военном параде в Пхеньяне 14 января по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаКНДР
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