КНДР испытала две крылатые ракеты

Пуски были произведены с западного побережья КНДР еще 21 марта. Ракеты засекли средства обнаружения Южной Кореи.

Ранее власти Северной Кореи продемонстрировали баллистическую ракету для подводных лодок.

Она была представлена на военном параде в Пхеньяне 14 января по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи.

