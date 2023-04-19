США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

В оборонном ведомстве заявили, что пуск проводился без боевой части. Испытание призвано продемонстрировать готовность ядерных сил США, подчеркнули в Пентагоне.

Госдеп США ранее назвал недействительной приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Вашингтон призвал Москву вернуться к соглашению.

Минобороны РФ 11 апреля провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне «Капустин Яр». Учебная часть успешно поразила условную цель на полигоне в Казахстане, передает «Радиоточка НСН».

