США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в Пентагоне.
В оборонном ведомстве заявили, что пуск проводился без боевой части. Испытание призвано продемонстрировать готовность ядерных сил США, подчеркнули в Пентагоне.
Госдеп США ранее назвал недействительной приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Вашингтон призвал Москву вернуться к соглашению.
Минобороны РФ 11 апреля провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне «Капустин Яр». Учебная часть успешно поразила условную цель на полигоне в Казахстане, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- Экс-советник Кучмы предрек Украине неминуемый крах из-за Зеленского
- США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
- ЦБ подсчитал средний доход на одного члена семьи в России
- Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
- Минтранс: рост цен на авиабилеты в России не превысит уровня инфляции
- СМИ: доступность жилья в России снизилась до уровня 2013 года
- Племянник Джона Кеннеди объявил о вступлении в президентскую гонку в США
- Путин удивился количеству старых автомобилей в новых регионах
- Набиуллина: санкции Запада превзошли самые негативные сценарии
- В Чехии исключили членство Украины в НАТО до окончания конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru