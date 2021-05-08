США десантировали солдат в Эстонии во время крупнейших за 25 лет учений

Армия США десантировала в Эстонии порядка 800 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии. Международные военные учения являются крупнейшими в прибалтийской стране за четверть века, сообщает агентство Delfi со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

Десантирование состоялось ночью 8 мая на аэродроме Нурмси в рамках учений Swift Response. Отмечается, что тактическая обстановка была максимально приближенной к реальной. Военные испытали новейшие системы управления вблизи российских границ, пишут «Известия».