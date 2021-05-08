США десантировали солдат в Эстонии во время крупнейших за 25 лет учений
Армия США десантировала в Эстонии порядка 800 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии. Международные военные учения являются крупнейшими в прибалтийской стране за четверть века, сообщает агентство Delfi со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.
Десантирование состоялось ночью 8 мая на аэродроме Нурмси в рамках учений Swift Response. Отмечается, что тактическая обстановка была максимально приближенной к реальной. Военные испытали новейшие системы управления вблизи российских границ, пишут «Известия».
К высадке американского десанта присоединились военнослужащие 16-й десантно-штурмовой бригады британской армии. Все вместе они были переброшены вертолетами на Центральный полигон, уточнили в командовании Сухопутных войск США в Европе.
Напомним, учения Swift Response начались 5 мая. Они являются частью крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры состоятся в 16 европейских странах с участием 28 тысяч бойцов.
Ранее пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии заявила, что на авиабазе Эмари под Таллином ВВС Германии передали полномочия по охране границы Прибалтики с Россией военнослужащим Италии с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает РИА Новости.
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