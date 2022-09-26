Срок нахождения мобилизованных граждан в зоне СВО не установлен

Время пребывания мобилизованных военнослужащих в зоне спецоперации будет зависеть от обстановки и стоящих перед подразделениями задач. Об этом сообщил запущенный правительством России портал Объясняем.рф.

В Кремле выразили надежду, что все ошибки при призыве по частичной мобилизации будут исправлены

Также указано, что военнослужащим полагается отпуск, предусмотренный графиком отпусков подразделения, составляемым командирами.

Ранее стало известно, что попавшим под частичную мобилизацию запретили пользоваться смартфонами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПризывникиМобилизацияСпецоперация
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