Срочник Шамсутдинов приговорен к 24,5 годам колонии
Военный суд в Чите приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима за стрельбу в войсковой части в Забайкалье в результате которой погибли 8 человек.
Ранее обвинение просило для него 25 лет заключения, сообщает РИА ФАН.
Сам Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев, передает RT.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что приговор Шамсутдинову должен быть показательным.
«Решение может вынести только суд. Многие погибли, мера виновности каждого уже определена, и рамках судебного рассмотрения будет вынесен приговор. Но думаю, наказание Шамсутдинову должно быть показательным», - сказал Швыткин.
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