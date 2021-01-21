Срочник Шамсутдинов приговорен к 24,5 годам колонии

Военный суд в Чите приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима за стрельбу в войсковой части в Забайкалье в результате которой погибли 8 человек.

Ранее обвинение просило для него 25 лет заключения, сообщает РИА ФАН.