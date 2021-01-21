Срочник Шамсутдинов приговорен к 24,5 годам колонии

Военный суд в Чите приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима за стрельбу в войсковой части в Забайкалье в результате которой погибли 8 человек.

Ранее обвинение просило для него 25 лет заключения, сообщает РИА ФАН.

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Сам Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев, передает RT.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что приговор Шамсутдинову должен быть показательным.

«Решение может вынести только суд. Многие погибли, мера виновности каждого уже определена, и рамках судебного рассмотрения будет вынесен приговор. Но думаю, наказание Шамсутдинову должно быть показательным», - сказал Швыткин.

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ФОТО: РИА Новости
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