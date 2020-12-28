Генерал назвал главных виновников в деле Шамсутдинова

В этой ситуации он увидел недоработку военкоматов, которые отбирали призывников, а также призвал разбираться в самой части, где произошла трагедия.

«Действительно, может быть, его довели? Нужно выковыривать всех фигурантов этого дела, тех, которые способствовали совершению такого поступка. На ровном месте такого не бывает – или командиры недорабатывают, или не знают реальную обстановку в коллективах... Виноваты воспитатели и командиры. Все в коллективе все знают, этим занимаются командиры первого звена, начиная от сержантов. Это все можно было предотвратить», - считает Бижев.

По его словам, эта ситуация требует всестороннего анализа, ее нельзя «затирать» и только так можно искоренить дедовщину.

«Вот перешли на контрактную армию, а количество происшествий не уменьшилось», - сетует генерал-лейтенант.

Трагедия произошла в войсковой части в Забайкальском крае в октябре 2019 года. При смене караула Шамсутдинов выстрелил по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия, убив восемь человек, ещё два человека получили ранения различной степени тяжести. Ему грозит пожизненное заключение.

