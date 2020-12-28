Генерал назвал главных виновников в деле Шамсутдинова
Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса в эфире НСН рассказал, как победить дедовщину в российской армии в контексте громкого процесса над Шамсутдиновым.
Присяжные заседатели признали виновным солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осенью 2019 года убившего восемь человек. Старшина присяжных отметил, что решение о виновности военнослужащего было принято единодушно.
Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН рассказал, что делать с дедовщиной в российской армии.
«Дедовщина в российской армии присутствует и искоренить ее невозможно. Ею можно управлять, ее можно профилактировать, но нет-нет, а она появляется. В армии должен быть тщательнейший отбор, туда должны приходить стрессоустойчивые люди», - сказал генерал-лейтенант.
В этой ситуации он увидел недоработку военкоматов, которые отбирали призывников, а также призвал разбираться в самой части, где произошла трагедия.
«Действительно, может быть, его довели? Нужно выковыривать всех фигурантов этого дела, тех, которые способствовали совершению такого поступка. На ровном месте такого не бывает – или командиры недорабатывают, или не знают реальную обстановку в коллективах... Виноваты воспитатели и командиры. Все в коллективе все знают, этим занимаются командиры первого звена, начиная от сержантов. Это все можно было предотвратить», - считает Бижев.
По его словам, эта ситуация требует всестороннего анализа, ее нельзя «затирать» и только так можно искоренить дедовщину.
«Вот перешли на контрактную армию, а количество происшествий не уменьшилось», - сетует генерал-лейтенант.
Трагедия произошла в войсковой части в Забайкальском крае в октябре 2019 года. При смене караула Шамсутдинов выстрелил по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия, убив восемь человек, ещё два человека получили ранения различной степени тяжести. Ему грозит пожизненное заключение.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- Посол Болгарии побывал в МИД РФ после высылки российского дипломата
- ЕС одобрил временное применение соглашения с Великобританией
- МВД отказалось от дополнительных мер к нарушителям ограничений в новогодние праздники
- СМИ: Британский штамм коронавируса выявили на границе с Россией
- Новак выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru