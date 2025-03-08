В «Ахмате» рассказали о начале штурма Суджи

В сообщении говорится, что все подразделения перешли в масштабное наступление.

Кроме того, сообщается о продвижении отрядов «Питерского», «Горца», «Хохла» и «Каштана» спецназа «Ахмат» совместно со смежными подразделениями. Подчеркивается, что текущая атака являет собой начало финального штурма Суджи, который оккупирован украинскими войсками уже семь месяцев.

В свою очередь, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о масштабном наступлении «по всем направлениям» в Курской области. Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что части российской армии начали наступление на Суджу.

«Судя по всему, в финальную стадию переходит операция по освобождению Курской области», - добавил он.

По информации Telegram-канала «Суджа родная», российские войска продвигаются «со всех направлений» и что, по некоторым данным, первые подразделения уже вошли в Суджу. Также Telegram-канал сообщает об освобождении хутора Кубаткин.

