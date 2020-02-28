Специалист по морскому праву не поверил в перекрытие Босфора Турцией

«Применительно к черноморским проливам, такого случая еще не было, даже во время Второй Мировой войны. В соответствии с конвенцией Монтрё, Турция, действительно, может ограничить или запретить проход военных кораблей других стран. Но есть очень важное условие – Турция должна являться одной из сторон в войне. То есть, должна быть война, а это серьезный процесс – совет безопасности должен согласовать и так далее. Я думаю, до этого не дойдет. Турция делает пробный шаг», - сказал он.

При этом собеседник НСН отметил, что если Анкара все же решится на перекрытие проливов - это может обернуться военными столкновениями

«В таком случае, и у России, и у остального мира остается только один вариант – применение вооруженных сил, потому что иного языка теперь не понимают. Встречать и провожать наши суда придется с помощью военной силы», - заключил Бекяшев.

Турецкие СМИ ранее сообщили, что Анкара якобы планирует отложить развертывание российских зенитно-ракетных систем С-400 - они должны были заступить на вооружение в апреле этого года.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что обострение в Сирии потенциально может перерасти в Третью мировую войну.

