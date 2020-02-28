Специалист по морскому праву не поверил в перекрытие Босфора Турцией
Заместитель председателя Ассоциации морского права РФ, профессор МГЮА им. Кутафина в эфире НСН заявил, что Турция не рискнет вводить запрет на проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
Анкара рассматривает вариант перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, сообщают турецкие СМИ. На такой шаг власти Турции могут пойти в ответ на обострение ситуации в сирийском Идлибе, где в результате авиаудара погибли более 30 турецких военнослужащих. Судоходство в проливах регламентируется конвенцией Монтрё, которая была принята в 1936 году. Он, в частности, предполагает, что причерноморские государства имеют право свободного прохождения через проливы.
Впрочем, заместитель председателя Ассоциации морского права РФ, профессор МГЮА им. Кутафина Камиль Бекяшев в эфире НСН заявил, что Турция не пойдет на такой шаг.
«Применительно к черноморским проливам, такого случая еще не было, даже во время Второй Мировой войны. В соответствии с конвенцией Монтрё, Турция, действительно, может ограничить или запретить проход военных кораблей других стран. Но есть очень важное условие – Турция должна являться одной из сторон в войне. То есть, должна быть война, а это серьезный процесс – совет безопасности должен согласовать и так далее. Я думаю, до этого не дойдет. Турция делает пробный шаг», - сказал он.
При этом собеседник НСН отметил, что если Анкара все же решится на перекрытие проливов - это может обернуться военными столкновениями
«В таком случае, и у России, и у остального мира остается только один вариант – применение вооруженных сил, потому что иного языка теперь не понимают. Встречать и провожать наши суда придется с помощью военной силы», - заключил Бекяшев.
Турецкие СМИ ранее сообщили, что Анкара якобы планирует отложить развертывание российских зенитно-ракетных систем С-400 - они должны были заступить на вооружение в апреле этого года.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что обострение в Сирии потенциально может перерасти в Третью мировую войну.
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