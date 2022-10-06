СПЧ проверит факты принуждения мобилизованных к подписанию контрактов

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) проверит информацию о принуждении мобилизованных граждан сотрудниками военкоматов и командиров учебных частей подписывать бессрочные контракты по прохождению службы в ВС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член СПЧ Кирилл Кабанов.

На «Госуслугах» появилась форма для жалобы на нарушения по мобилизации

Кабанов призвал россиян не подписывать документы, не ознакомившись предварительно с их содержанием. В случае несогласия с документами мобилизованным необходимо обратиться в военную прокуратуру.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом потребовал разобраться со всеми ошибками, возникшими в ходе призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СПЧНарушенияКонтрактыМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры