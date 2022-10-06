СПЧ проверит факты принуждения мобилизованных к подписанию контрактов

Кабанов призвал россиян не подписывать документы, не ознакомившись предварительно с их содержанием. В случае несогласия с документами мобилизованным необходимо обратиться в военную прокуратуру.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом потребовал разобраться со всеми ошибками, возникшими в ходе призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

