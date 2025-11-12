Создание Войск беспилотных систем назвали своевременным шагом для армии

Создание в России нового рода войск — Войск беспилотных систем (ВБС) — было давно назревшей мерой, заявил ОТР военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, объединение дроновых подразделений под единым командованием позволит централизовать подготовку операторов, наладить обмен тактическим опытом и повысить эффективность применения беспилотников на фронте.

Как отметил эксперт, появление ВБС открывает возможность для системной работы — от разработки и испытаний до боевого применения и обучения специалистов. Такая структура позволит Генштабу России концентрировать силы беспилотников на ключевых участках, как в обороне, так и в наступлении. Кнутов подчеркнул, что сейчас только две страны в мире, Россия и Украина, обладают реальным боевым опытом использования БПЛА, что выводит их в лидеры в этой области.