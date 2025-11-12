Создание Войск беспилотных систем назвали своевременным шагом для армии
Создание в России нового рода войск — Войск беспилотных систем (ВБС) — было давно назревшей мерой, заявил ОТР военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, объединение дроновых подразделений под единым командованием позволит централизовать подготовку операторов, наладить обмен тактическим опытом и повысить эффективность применения беспилотников на фронте.
Как отметил эксперт, появление ВБС открывает возможность для системной работы — от разработки и испытаний до боевого применения и обучения специалистов. Такая структура позволит Генштабу России концентрировать силы беспилотников на ключевых участках, как в обороне, так и в наступлении. Кнутов подчеркнул, что сейчас только две страны в мире, Россия и Украина, обладают реальным боевым опытом использования БПЛА, что выводит их в лидеры в этой области.
Формирование Войск беспилотных систем завершено по поручению президента Владимира Путина. Замначальника ВБС Сергей Иштуганов сообщил, что по состоянию на 12 ноября 2025 года сформированы полки и подразделения, утверждена организационная структура и назначено командование.
Органы управления ВБС действуют по всей стране. Министерство обороны, в свою очередь, отмечает, что новый род войск позволит планово развивать беспилотную авиацию, улучшать характеристики дронов и наладить взаимодействие с промышленностью, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили, что на полный запрет вейпов в России уйдет всего месяц
- Абоненты смогут требовать перерасчет тарифа за время блокировки сим-карты
- Просмотр уличных камер поможет установить причастных к взрыву в Красногорске
- «Выживают два из десяти»: Калантаров об успехе мюзиклов и развитии музыкального театра
- Создание Войск беспилотных систем назвали своевременным шагом для армии
- Аксаков объяснил, в каких случаях переводы самому себе вызовут подозрения банков
- Война через два года? Европа потребует реванш за проигрыш Украины
- Цена золота превысила $4,2 тысячи за унцию впервые с октября
- Силовики пришли с обысками в администрацию Ялты, задержана заместитель мэра
- Путин и Токаев прибыли в Большой театр на гала-концерт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru