Первые российские вертолетоносцы построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля будут построены на судостроительном заводе «Залив» в Крыму. Строительство планируется начать в мае 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Планируется, что головной корабль будет готов до конца 2027 года.

Водоизмещение вертолетоносцев составит до 15 тысяч тонн, сами корабли смогут нести на борту более 10 вертолетов, отмечает РЕН ТВ.

Корабли оборудуют большими доковыми камерами для десантных катеров, передают argumenti.ru.

В настоящий момент заканчивается разработка технического проекта, после чего планируется подписание контракта на постройку кораблей, пишет «Газета.ру».

Ранее капитан первого ранга, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков ранее заявлял в эфире НСН, что разработка и строительство отечественных вертолетоносцев – долгое и дорогостоящее предприятие.



