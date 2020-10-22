Советник Трампа пообещал оснастить гиперзвуковыми ракетами все эсминцы
Военно-морские силы США оснастят гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
По его словам, в первую очередь ракеты установят на новейших подводных лодках типа «Виргиния» и эскадронных миноносцах типа «Замволт».
В конечном итоге все три серии эсминцев типа «Арли Берк» будут иметь эту техническую возможность, сказал О’Брайен во время выступления на военно-морской верфи «Портсмут» в штате Мэн, сообщает news.ru.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США готовятся вооружиться стратегической сверхдальнобойной суперпушкой Strategic Long Range Cannon (SLRC). Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН рассказал об ее уязвимых местах.
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