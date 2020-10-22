Советник Трампа пообещал оснастить гиперзвуковыми ракетами все эсминцы

Военно-морские силы США оснастят гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

В Штатах подозревают Россию в возобновлении испытаний ракет «Буревестник»

По его словам, в первую очередь ракеты установят на новейших подводных лодках типа «Виргиния» и эскадронных миноносцах типа «Замволт».

В конечном итоге все три серии эсминцев типа «Арли Берк» будут иметь эту техническую возможность, сказал О’Брайен во время выступления на военно-морской верфи «Портсмут» в штате Мэн, сообщает news.ru.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США готовятся вооружиться стратегической сверхдальнобойной суперпушкой Strategic Long Range Cannon (SLRC). Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН рассказал об ее уязвимых местах.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ//РИА Новости
ТЕГИ:РакетыВМС США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры