Советник Пушилина заявил об очень тяжелой ситуации в Марьинке
Обстановка в Марьинке в Донецкой народной республике остается очень тяжелой, российская армия проламывает оборону украинских войск. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на площадке «Амурмедиафорума-2023».
«Обстановка очень тяжелая, этот город долгое время превращался вооруженными формирования Украины, практически все восемь лет, в укрепрайон. И поэтому приходится проламывать оборону противника», — цитирует советника ТАСС.
Как отметил Кимаковский, ВСУ используют все возможности, чтобы закрепиться: многие дома в Марьинке превратили в укрепленные доты, оборудованные «натовскими устройствами» для отслеживания техники РФ и корректировки артиллерии.
В то же время советник врио главы ДНР отметил, что большая часть города уже взята под контроль российскими военными. По словам Кимаковского, в ближайшее время Марьинка будет освобождена, пишет «Свободная пресса».
Ранее российские военные зачистили одну из самых укрепленных линий обороны ВСУ в Марьинке, состоявшую из целой системы окопов, напоминает RT.
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