Советник Пушилина заявил об очень тяжелой ситуации в Марьинке

«Обстановка очень тяжелая, этот город долгое время превращался вооруженными формирования Украины, практически все восемь лет, в укрепрайон. И поэтому приходится проламывать оборону противника», — цитирует советника ТАСС.

Как отметил Кимаковский, ВСУ используют все возможности, чтобы закрепиться: многие дома в Марьинке превратили в укрепленные доты, оборудованные «натовскими устройствами» для отслеживания техники РФ и корректировки артиллерии.

В то же время советник врио главы ДНР отметил, что большая часть города уже взята под контроль российскими военными. По словам Кимаковского, в ближайшее время Марьинка будет освобождена, пишет «Свободная пресса».

Ранее российские военные зачистили одну из самых укрепленных линий обороны ВСУ в Марьинке, состоявшую из целой системы окопов, напоминает RT.

