Советник Пушилина заявил об очень тяжелой ситуации в Марьинке

Обстановка в Марьинке в Донецкой народной республике остается очень тяжелой, российская армия проламывает оборону украинских войск. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на площадке «Амурмедиафорума-2023».

Пушилин: Из Марьинки поступают «хорошие сигналы»

«Обстановка очень тяжелая, этот город долгое время превращался вооруженными формирования Украины, практически все восемь лет, в укрепрайон. И поэтому приходится проламывать оборону противника», — цитирует советника ТАСС.

Как отметил Кимаковский, ВСУ используют все возможности, чтобы закрепиться: многие дома в Марьинке превратили в укрепленные доты, оборудованные «натовскими устройствами» для отслеживания техники РФ и корректировки артиллерии.

В то же время советник врио главы ДНР отметил, что большая часть города уже взята под контроль российскими военными. По словам Кимаковского, в ближайшее время Марьинка будет освобождена, пишет «Свободная пресса».

Ранее российские военные зачистили одну из самых укрепленных линий обороны ВСУ в Марьинке, состоявшую из целой системы окопов, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры