Советник Пушилина заявил, что ВСУ «заваливают телами» позиции российских войск

Украинская армия «не бережет живую силу», создается ощущение, что Киев «утилизирует» наиболее деятельную часть мужского населения Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

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По словам советника, противник бессистемно концентрирует большое количество живой силы на каждом участке фронта.

«У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции. Потому что вся линия фронта практически везде пристреляна: при появлении либо техники, либо живой силы она уничтожается прицельным огнем нашей артиллерии», — рассказал Гагин в беседе с РИА Новости.

Как отметил советник, украинская сторона словно решила «утилизировать генофонд нации».

Между тем Народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки в ходе боестолкновений уничтожила более 50 украинских военнослужащих, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФДНР
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