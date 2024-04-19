Советник Пушилина: В ДНР уничтожили укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками

Украинский укрепрайон, в котором, предположительно, находились иностранные наемники, уничтожили в Часовом Яре. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

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«Ударом ВКС в Часовом Яре уничтожен укрепрайон вооруженных формирований Украины... Предположительно, в числе личного состава были и иностранные наемники», — отметил Кимаковский.

Советник уточнил, что укрепрайон располагался на «довольно внушительном» удалении от первой линии обороны.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС России по расположению французских наемников в подконтрольном Киеву Славянске, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:НаемникиВКС РФВСУДНР

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