Советник Пушилина: В ДНР уничтожили укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками
Украинский укрепрайон, в котором, предположительно, находились иностранные наемники, уничтожили в Часовом Яре. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
«Ударом ВКС в Часовом Яре уничтожен укрепрайон вооруженных формирований Украины... Предположительно, в числе личного состава были и иностранные наемники», — отметил Кимаковский.
Советник уточнил, что укрепрайон располагался на «довольно внушительном» удалении от первой линии обороны.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС России по расположению французских наемников в подконтрольном Киеву Славянске, напоминает «Свободная пресса».
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