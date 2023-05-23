Советник Пушилина: Ситуация в Артемовске остается опасной

Коммунальные службы и спасатели пока не могут начать работу в Артемовске в Донецкой народной республике из-за сохраняющейся опасности. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

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Как отметил чиновник, преждевременно оценивать ущерб, нанесенный городу во время боевых действий: в Артемовске «еще достаточно опасно».

«Нужно, чтобы прошло некоторое время по зачистке, по удержанию города, чтобы в него можно был ввести ... саперов, а потом уже другие службы», — подчеркнул Гагин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артемовске начали предварительное разминирование, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияДНР

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