Советник Пушилина: Ситуация в Артемовске остается опасной
Коммунальные службы и спасатели пока не могут начать работу в Артемовске в Донецкой народной республике из-за сохраняющейся опасности. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
Как отметил чиновник, преждевременно оценивать ущерб, нанесенный городу во время боевых действий: в Артемовске «еще достаточно опасно».
«Нужно, чтобы прошло некоторое время по зачистке, по удержанию города, чтобы в него можно был ввести ... саперов, а потом уже другие службы», — подчеркнул Гагин.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артемовске начали предварительное разминирование, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru