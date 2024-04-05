Советник Пушилина: Российские войска вошли в пригород Часова Яра

«От наших позиций до самого города... остается где-то около полукилометра. Иногда это расстояние больше, но, в принципе, это примерно так… Скажем так, мы уже в пригороде», — подчеркнул советник.

Гагин отметил, что противник возвел в Часове Яре серьезный укрепрайон, группировку здесь «усиливали не один месяц». В городе выстроили инженерные укрепления, минные заграждения, ВСУ «окопались серьезно» и «залились бетоном». Российские силы ведут наступление поэтапно.

По словам Гагина, ВС России близки к взятию под огневой контроль всех путей снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушению их логистики. Как отметил советник, есть несколько дорог, и сейчас российские артиллерия и авиация «дотягиваются» до них.

«Благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта», — подчеркнул Гагин.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что российские военные взяли под контроль территорию на расстоянии 500 метров от Часова Яра, напоминает телеканал «360».

