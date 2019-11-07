Социальные центры в Российской армии помогут избежать трагедий

Подобная морально-политическая работа проводилась и во времена Советского Союза.

«В течение 70 лет советской власти определялось морально-политическое состояние армии. Был институт политработников, который вернули сейчас. Он определял систему состояния воинского коллектива, его морально-психологический дух. То есть вернут эти вещи, ничего страшного в этом нет. Это фактор решения боевой задачи. Коллектив может быть подготовлен с точки зрения техники, навыков, но психологически и морально может быть не готовым. Здесь имеет значение правильная воспитательная работа. Эти вещи нужны, они правильные», — утверждает Захаров.

По мнению военного психолога, планомерная воспитательная работа способна предотвратить многие трагедии в армии.

«Армия — это социальная структура, которая существует в системе естественной жизни человека и общества. Какие-то ситуации в армии возможно предотвратить, а какие-то нет. Трагедии, которые могут возникнуть на личной почве, имеют субъективный характер, возникали и будут возникать всегда. Другое дело, что нужно стремиться выявлять эти вещи, чтобы предотвращать. Но для этого нужен соответствующий институт», — полагает глава спецпрограмм Центра защиты от стрессов.

25 октября в войсковой части в Забайкалье солдат срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек, после чего сдался спецназу. Первым был убит командир роты. По словам главы комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентины Мордовой, незадолго до происшествия Шамсутдинова окунали головой в унитаз и избивали. Информацию о неуставных отношениях подтвердил и отец солдата. Председатель Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН заявил, что подобные ситуации связаны с влиянием интернета и компьютерных игр на психику молодых людей.

