Социальные центры в Российской армии помогут избежать трагедий
Военный психолог рассказал НСН, зачем Минобороны решило возродить советский институт политработников в армии в новой форме.
В каждом военном округе создадут социологический центр, который будет следить за морально-политическим состоянием (МПС) военнослужащих. Предполагается, что в результате настроение и поведение солдат и офицеров российской армии окажутся под строгим контролем. В том случае, если сотрудники нового подразделения выявят в какой-то из частей низкий уровень МПС, то командира будет ждать наказание вплоть до увольнения, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны. Соццентры будут подчиняться Главному военно-политическому управлению. Работать в них будут офицеры с профильным образованием.
Необходимость в социологических центрах в эфире НСН подтвердил военный психолог, руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров.
«Есть показатель, который определяет боеспособность и боеготовность подразделения. Это в том числе моральное состояние личного состава. Все будет зависеть от того, какие будут поставлены задачи перед этим подразделением. Социологические проблемы в армии существуют. То, что этим должны заниматься специалисты — психологи, педагоги-воспитатели, социологи — однозначно. Армия — сложный социальный институт, относиться к нему нужно очень серьезно. Он связан с такими понятиями как «оружие», «жизнь», «смерть». И риски возникают соответствующие», — отметил военный психолог.
Подобная морально-политическая работа проводилась и во времена Советского Союза.
«В течение 70 лет советской власти определялось морально-политическое состояние армии. Был институт политработников, который вернули сейчас. Он определял систему состояния воинского коллектива, его морально-психологический дух. То есть вернут эти вещи, ничего страшного в этом нет. Это фактор решения боевой задачи. Коллектив может быть подготовлен с точки зрения техники, навыков, но психологически и морально может быть не готовым. Здесь имеет значение правильная воспитательная работа. Эти вещи нужны, они правильные», — утверждает Захаров.
По мнению военного психолога, планомерная воспитательная работа способна предотвратить многие трагедии в армии.
«Армия — это социальная структура, которая существует в системе естественной жизни человека и общества. Какие-то ситуации в армии возможно предотвратить, а какие-то нет. Трагедии, которые могут возникнуть на личной почве, имеют субъективный характер, возникали и будут возникать всегда. Другое дело, что нужно стремиться выявлять эти вещи, чтобы предотвращать. Но для этого нужен соответствующий институт», — полагает глава спецпрограмм Центра защиты от стрессов.
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