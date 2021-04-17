Пашинян сделал заявление об армяно-российском стратегическом союзе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал основу системы безопасности страны. По его словам – это армяно-российский стратегический и военный союз. Об этом политик заявил на встрече с жителями Вайоцдзорской области республики.
«Система безопасности нашей страны основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе», - пояснил Пашинян.
Он подчеркнул, что в кавказском регионе действует армяно-российская совместная группировка войск и единая система ПВО.
«Согласно логике этих соглашений, нападение на Армению будет означать нападение на РФ, и здесь у нас действует единая система безопасности», - подчеркнул премьер-министр Армении.
Ранее Пашинян заявил, что Армения и Россия обсуждают создание опорного пункта российских военных в Сюникской области на границе с Азербайджаном и Ираном. Он назвал военный союз с Россией ключевым аспектом безопасности страны и заявил о возможном расширении возможностей находящейся в Армении российской военной базы.
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