Пашинян сделал заявление об армяно-российском стратегическом союзе

«Система безопасности нашей страны основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе», - пояснил Пашинян.

Он подчеркнул, что в кавказском регионе действует армяно-российская совместная группировка войск и единая система ПВО.

«Согласно логике этих соглашений, нападение на Армению будет означать нападение на РФ, и здесь у нас действует единая система безопасности», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Ранее Пашинян заявил, что Армения и Россия обсуждают создание опорного пункта российских военных в Сюникской области на границе с Азербайджаном и Ираном. Он назвал военный союз с Россией ключевым аспектом безопасности страны и заявил о возможном расширении возможностей находящейся в Армении российской военной базы.

