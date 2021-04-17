Пашинян сделал заявление об армяно-российском стратегическом союзе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал основу системы безопасности страны. По его словам – это армяно-российский стратегический и военный союз. Об этом политик заявил на встрече с жителями Вайоцдзорской области республики.

Инструмент Пашиняна. Премьер Армении задумал подчинить военную верхушку

«Система безопасности нашей страны основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе», - пояснил Пашинян.

Он подчеркнул, что в кавказском регионе действует армяно-российская совместная группировка войск и единая система ПВО.

«Согласно логике этих соглашений, нападение на Армению будет означать нападение на РФ, и здесь у нас действует единая система безопасности», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Ранее Пашинян заявил, что Армения и Россия обсуждают создание опорного пункта российских военных в Сюникской области на границе с Азербайджаном и Ираном. Он назвал военный союз с Россией ключевым аспектом безопасности страны и заявил о возможном расширении возможностей находящейся в Армении российской военной базы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьРоссияАрменияНикол Пашинян
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