«Соседи беспокойные»: Генерал объяснил смысл «противовоздушного» союза с Киргизией
У России стоит задача укрепить системами ПВО весь бывший периметр Советского Союза, рассказал НСН Айтеч Бижев.
Россия всегда уделял особое внимание Азии еще с советских времен из-за неспокойной обстановки в регионе, поэтому размещение систем российских систем ПВО в странах постсоветского пространства вполне объяснимо. О этом рассказал НСН бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).
«Мы всегда уделяли внимание Азии еще со времен Советского союза. Потому что угрозы постоянно существуют, вызовы есть. Соседи у нас там беспокойные. Это особое направление, особый театр военных действий. Поэтому задача стоит на основе объединенной системы ПВО по бывшему периметру Советского Союза. […] У нас единая база, подготовка кадров военной академии, академии Генштаба, и наши учебные учреждения противовоздушной обороны», - сказал Бижев.
Он напомнил, что в Киргизии расположена российская база военно-воздушных сил.
«В Киргизии находится наша военная база ВВС. Система ПВО 201-й российской базы, система противовоздушной обороны Киргизии – все они входят в объединенную систему ПВО СНГ. У нас тесное взаимодействие с момента создания этой системы», - резюмировал собеседник.
Ранее Минобороны России сообщило, что отечественные системы ПВО за сутки сбили 11 дронов ВСУ.
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