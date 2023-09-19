«Солнцепеки» уничтожили пытавшихся переправиться через Днепр диверсантов ВСУ
Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» пресекли попытку украинских диверсантов переправиться через Днепр. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.
На видео показан полет реактивных снарядов ТОС с попаданием в цель и детонацией.
Как отметили в военном ведомстве, противник пытался перейти через реку и закрепиться на островах, чтобы впоследствии высадиться на левый берег, пишет Ura.ru.
«Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом ... систем "Солнцепек"», — указано в сообщении.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru