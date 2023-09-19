Пушилин: ВС РФ отбросили на исходные позиции ВСУ на угледарском направлении
19 сентября 202310:00
Российские силы отбросили на исходные позиции ВСУ на угледарском направлении, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, ВС РФ уничтожили артиллерией скопления украинских военных в лесополосе.
Ранее, 17 сентября, Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе запорожского села Работино. Отмечалось, что потери ВСУ в ходе неудачного наступления составили до 140 военных, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru