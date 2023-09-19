Пушилин: ВС РФ отбросили на исходные позиции ВСУ на угледарском направлении

Российские силы отбросили на исходные позиции ВСУ на угледарском направлении, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Минобороны: ВСУ потеряли 55 военных в районе Вербового Запорожской области

По его словам, ВС РФ уничтожили артиллерией скопления украинских военных в лесополосе.

Ранее, 17 сентября, Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе запорожского села Работино. Отмечалось, что потери ВСУ в ходе неудачного наступления составили до 140 военных, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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