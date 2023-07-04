Собянин выделил грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому НПО «Алмаз» получит грант на совершенствование систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Уточняется, что выделение гранта основано на необходимости совершенствования систем ПВР с учетом актуальных вызовов и угроз.
Выделяемые средства направят на улучшение систем обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотников.
В пресс-службе уточнили, что улучшенная система мониторинга воздушного пространства обеспечит повышение безопасности жителей и объектов инфраструктуры Москвы и Подмосковья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru