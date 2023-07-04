Собянин выделил грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому НПО «Алмаз» получит грант на совершенствование систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Губернатор: В Белгородской области система ПВО сбила дрон ВСУ

Уточняется, что выделение гранта основано на необходимости совершенствования систем ПВР с учетом актуальных вызовов и угроз.

Выделяемые средства направят на улучшение систем обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотников.

В пресс-службе уточнили, что улучшенная система мониторинга воздушного пространства обеспечит повышение безопасности жителей и объектов инфраструктуры Москвы и Подмосковья.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры