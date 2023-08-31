Орловский губернатор призвал не выкладывать фото объектов ПВО

Глава региона отметил, что в последние дни участились атаки беспилотниками по российской территории. Под удары попадает и Орловская область, подчеркнул он.

Клычков напомнил, что съемка объектов ПВО категорически запрещена. Выложенными фото и видео может воспользоваться противник, добавил губернатор.

Ранее три беспилотника сбили над территорией Брянской области и еще один в Орловской области, сообщает «Радиоточка НСН».

