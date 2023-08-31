Орловский губернатор призвал не выкладывать фото объектов ПВО
Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил местных жителей не публиковать фото и видео объектов системы противовоздушной обороны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в последние дни участились атаки беспилотниками по российской территории. Под удары попадает и Орловская область, подчеркнул он.
Клычков напомнил, что съемка объектов ПВО категорически запрещена. Выложенными фото и видео может воспользоваться противник, добавил губернатор.
Ранее три беспилотника сбили над территорией Брянской области и еще один в Орловской области, сообщает «Радиоточка НСН».
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