Собянин: Ещё 23 тысячи контрактников из Москвы отправятся в зону СВО

Дополнительно 23 тысячи добровольцев из российской столицы отправятся в текущем году на военную службу в зону специальной военной операции. Такую цифру озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным градоначальника, на сегодня в спецоперации на Украине уже принимают участие 43 тысячи москвичей. Из них 22 тысячи были мобилизованы, 21 тысяча заключили контракты.