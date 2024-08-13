Собянин: Ещё 23 тысячи контрактников из Москвы отправятся в зону СВО

Дополнительно 23 тысячи добровольцев из российской столицы отправятся в текущем году на военную службу в зону специальной военной операции. Такую цифру озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным градоначальника, на сегодня в спецоперации на Украине уже принимают участие 43 тысячи москвичей. Из них 22 тысячи были мобилизованы, 21 тысяча заключили контракты.

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Такую статистику Собянин озвучил в ходе встречи с участниками заезда «Служение» в рамках всероссийского молодёжного образовательного летнего форума «Территория смыслов». Мероприятие проходит в подмосковном Солнечногорске.

По словам мэра, Москва стала одним из лидеров среди регионов по числу участников СВО. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Собянин также сообщил, что в столице производится 10–15 тысяч боевых беспилотных летательных аппаратов ежемесячно для использования в спецоперации.

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы
ТЕГИ:КонтрактыСпецоперацияСобянин

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