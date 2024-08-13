Верховный суд предложил освобождать контрактников от уголовной ответственности

Верховный суд разработал законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, которые заключили контракт на военную службу с Минобороны или были призваны по мобилизации, в период военного положения либо в военное время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Ведомство предложило установить для указанных категорий возможность «освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам». Сейчас такая возможность действует для обвиняемых на стадии следствия либо осужденных, отмечает Ura.ru. Уголовное дело приостанавливают при их призыве или подписании контракта, при этом разбирательство прекращают, если человек получил государственную награду, достиг предельного возраста, покинул службу по состоянию здоровья или боевые действия завершились.

Согласно законопроекту ВС, судам разрешат приостанавливать дела и освобождать подсудимых по ходатайству командования воинской части. Инициатива не распространяется на осужденных по ряду статей, в том числе за педофилию и террористические или экстремистские преступления.

