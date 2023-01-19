Соболев разъяснил свои слова о бороде после вмешательства Кадырова
Военные должны следить за своей бородой, но сбривать ее не обязательно, так как она влияет на дух бойцов, отметил в эфире НСН депутат Виктор Соболев.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что не поддерживал запрет на бороды среди военных, которые находятся в зоне спецоперации на Украине.
Накануне Рамзан Кадыров прокомментировал слова Соболева, который в разговоре с РБК заявил, что если военный ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата. Также Соболев выступил за запрет на личные гаджеты в зоне спецоперации. Глава Чечни назвал слова депутата «явной провокацией» с целью погасить боевой дух у бойцов. В разговоре с НСН Соболев опроверг свои слова о том, что солдат должен быть обязательно бритым.
«Мобильная связь немедленно засекается, потом туда сразу отправляют дрон с гранатой или еще с чем-нибудь. Я был на смотре готовности в Чечне, когда там сформировался полк, три отдельных батальона. Это прекрасно экипированные, обученные люди и все с бородой, поэтому я такого в принципе сказать не мог. Борода также влияет на их боевой дух. Они все были экипированы в одинаковую форму одежды и прекрасно выглядели на смотре готовности. Но военнослужащий должен быть аккуратным, опрятным и найти время для того, чтобы привести себя в нормальное состояние. Не знаю, кто такое мог сказать Кадырову», - сказал Соболев.
В последние недели военкоры и Telegram-каналы сообщали, что военное начальство требует от военных брить бороды и не пользоваться телефонами на передовой. Однако эти сообщения опроверг глава ДНР Денис Пушилин и командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 914 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 154 / сут.
- В Польше опасаются нового российского наступления
- Рогов сообщил о наступлении российских войск в Запорожской области
- The Telegraph: Споры вокруг танков показали, что Запад ослабляет поддержку Киева
- СМИ: Вашингтон не будет поставлять Киеву боеприпасы большой дальности
- Кадыров назвал провокацией слова генерала Соболева о запрете бороды в армии
- Мишустин: экономика России справляется со всеми вызовами
- Экс-депутат ЕП заявил, что Зеленский хочет нажиться на военных действиях
- Психолог рассказал о причинах эмоциального выгорания
- Лавров: Москва проверяет данные о помощи СММ ОБСЕ Киеву
- Боррель: Страны ЕС полностью избавятся от энергоресурсов из России в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru