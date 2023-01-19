Соболев разъяснил свои слова о бороде после вмешательства Кадырова

Накануне Рамзан Кадыров прокомментировал слова Соболева, который в разговоре с РБК заявил, что если военный ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата. Также Соболев выступил за запрет на личные гаджеты в зоне спецоперации. Глава Чечни назвал слова депутата «явной провокацией» с целью погасить боевой дух у бойцов. В разговоре с НСН Соболев опроверг свои слова о том, что солдат должен быть обязательно бритым.

«Мобильная связь немедленно засекается, потом туда сразу отправляют дрон с гранатой или еще с чем-нибудь. Я был на смотре готовности в Чечне, когда там сформировался полк, три отдельных батальона. Это прекрасно экипированные, обученные люди и все с бородой, поэтому я такого в принципе сказать не мог. Борода также влияет на их боевой дух. Они все были экипированы в одинаковую форму одежды и прекрасно выглядели на смотре готовности. Но военнослужащий должен быть аккуратным, опрятным и найти время для того, чтобы привести себя в нормальное состояние. Не знаю, кто такое мог сказать Кадырову», - сказал Соболев.

В последние недели военкоры и Telegram-каналы сообщали, что военное начальство требует от военных брить бороды и не пользоваться телефонами на передовой. Однако эти сообщения опроверг глава ДНР Денис Пушилин и командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

