Экс-главком Сухопутных войск Болдырев ответил Кадырову на «генерала бла-бла-бла»

Комментируя высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова он отметил, что из Северо-Кавказского округа его перевели «на равнозначную должность».

«Меня никто никуда не понижал. Я стал после командовать Северо-Кавказским округом, переведен был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом... Почему-то он не вспомнил 2008 год и принуждение Грузии к миру, вот этот момент он почему-то упустил совсем», — подчеркнул Болдырев.

Также Болдырев добавил, что не намерен вступать в полемику с главой Чечни.

Ранее Кадыров назвал Болдырева «генерал-полковником бла-бла бла» и указал, что в 2004 году он не справился на Северном Кавказе и был снят с должности после прорыва боевиков Шамиля Басаева в Назрань, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

