Экс-главком Сухопутных войск Болдырев ответил Кадырову на «генерала бла-бла-бла»

Бывший командующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев заявил, что его «никто никуда не понижал», сообщает РБК.

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Комментируя высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова он отметил, что из Северо-Кавказского округа его перевели «на равнозначную должность».

«Меня никто никуда не понижал. Я стал после командовать Северо-Кавказским округом, переведен был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом... Почему-то он не вспомнил 2008 год и принуждение Грузии к миру, вот этот момент он почему-то упустил совсем», — подчеркнул Болдырев.

Также Болдырев добавил, что не намерен вступать в полемику с главой Чечни.

Ранее Кадыров назвал Болдырева «генерал-полковником бла-бла бла» и указал, что в 2004 году он не справился на Северном Кавказе и был снят с должности после прорыва боевиков Шамиля Басаева в Назрань, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Титиевский
ТЕГИ:Российская АрмияКритикаРамзан КадыровВооруженные Силы РФ
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