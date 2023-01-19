Кадыров назвал провокацией слова генерала Соболева о запрете бороды в армии
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил члену комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанту Виктору Соболеву, который посчитал справедливыми требования к военнослужащим брить бороды и не пользоваться мобильными устройствами в зоне спецоперации на Украине.
«Вот не было проблем в рядах наших бойцов, защищающих Родину от неонацистов, и бац! Появилась! Борода», - написал он.
Кадыров отметил, что генералам будет полезнее генерировать удачные и выполнимые в деле идеи, например, стратегические, чтобы минимизировать потери. Глава Чечни указал, что Соболев хорошо знает, кто и почему на передовой носит бороду.
«Поэтому я всерьез уверен, что это явная провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов», - заявил он.
Кроме того, чеченский лидер обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и призвал отправить «блюстителей устава» на передовую.
Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с РБК объяснил запрет на бороды и личные планшеты в армии. Так, о введении такого запрета сообщали нескольких военкоров, однако позднее эту информацию опроверг врио главы ДНР Денис Пушилин. Соболев напомнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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