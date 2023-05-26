Снайперскую винтовку Чукавина приняли на вооружение ВС России

Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение армии России. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС.

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По его словам, оружие получило позитивные отзывы об использовании в боевых действиях.

В феврале Лушников сообщил о начале серийного производства винтовки Чукавина. Оружие успешно выдержало госиспытания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФОружиеКонцерн "калашников"

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