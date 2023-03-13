«Войсковые испытания»: «Калашников» начал поставки пистолета Лебедева

Кремль пока не видит предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло Совет ЕС продлил действующие индивидуальные антироссийские санкции на полгода Минпромторг: Обязательная маркировка БАДов может начаться с 1 октября Президент США пообещал уволить руководство обанкротившихся кредитных организаций страны На территорию Киево-Печерской лавры прибыла комиссия с проверкой