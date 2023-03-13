«Войсковые испытания»: «Калашников» начал поставки пистолета Лебедева
Президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о начале поставок Росгвардии модульного пистолета Лебедева (МПЛ).
«Росгвардия - надёжный, проверенный и чрезвычайно важный партнер. В нынешней экспозиции (на выставке «Экспотехностраж» - прим. НСН) мы делаем акцент на модульном пистолете Лебедева. В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки», - цитирует Лушникова РИА Новости.
По его словам, партия таких пистолетов уже передана заказчику и «проходит войсковые испытания».
В конце февраля Лушников сообщил о старте серийного производства снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), а в ноябре 2022 года «Калашников» начал поставки российской армии новейших беспилотников.
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