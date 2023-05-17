СМИ: ЗРК Patriot в Киеве остается в рабочем состоянии

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который был уничтожена или повреждён в результате ракетного удара, продолжает нести боевое дежурство, сообщает Agence France-Presse.

CNN сообщил о повреждении системы Patriot при ракетном ударе по Украине

По словам официального представителя военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, система остаётся в рабочем состоянии.

«С Patriot всё в порядке», - сказал он, отказавшись при этом говорить о повреждениях ЗРК более подробно.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби заявил, что США могут помочь Украине отремонтировать подбитый Россией ЗРК Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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