СМИ: ЗРК Patriot в Киеве остается в рабочем состоянии

По словам официального представителя военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, система остаётся в рабочем состоянии.

«С Patriot всё в порядке», - сказал он, отказавшись при этом говорить о повреждениях ЗРК более подробно.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби заявил, что США могут помочь Украине отремонтировать подбитый Россией ЗРК Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

