СМИ: Замминистра обороны Иванов давно находился «в разработке»

Заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов, который был задержан 23 апреля, давно находился в оперативной разработке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Замминистра обороны Иванова заподозрили в получении взятки не менее миллиона рублей

«Материалы основаны, в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — заявил он. Отмечается, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

Иванова могут отправить под арест 24 апреля. Он подозревается в получении взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзяткиМинобороны РФ

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