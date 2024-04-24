СМИ: Замминистра обороны Иванов давно находился «в разработке»
24 апреля 202404:31
Заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов, который был задержан 23 апреля, давно находился в оперативной разработке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Материалы основаны, в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — заявил он. Отмечается, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.
Иванова могут отправить под арест 24 апреля. Он подозревается в получении взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru