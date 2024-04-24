СМИ: Замминистра обороны Иванов давно находился «в разработке»

«Материалы основаны, в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — заявил он. Отмечается, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

Иванова могут отправить под арест 24 апреля. Он подозревается в получении взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

