Замминистра обороны Иванова заподозрили в получении взятки не менее миллиона рублей

Задержанный заместитель министра обороны России Тимур Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере, следует из сообщения Следственного комитета.

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Иванова является подозреваемым по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России (получение взятки в особо крупном размере). Сумма начинается от миллиона рублей. Максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.

Днем 23 апреля замминистра присутствовал на заседании коллегии Минобороны. Мероприятие было посвящено ситуации в зоне спецоперации и работе Московского и Ленинградского военных округов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Шойгу заранее поставили в известность о задержании заместителя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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