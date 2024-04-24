СМИ: Замглавы Минобороны Иванова могут отправить под арест 24 апреля

Следствие планирует 24 апреля обратиться в суд с ходатайством об аресте заместителя глава Минобороны России Тимура Иванова, сообщает «Коммерсант».

СК: Задержан замминистра обороны России Иванов по подозрению в получении взятки

Сотрудники ФСБ РФ доставили его к следователям центрального аппарата Следственного комитета. Ночь Иванов проведет в изоляторе временного содержания. В случае, если следствие будет военным, то правоохранительные органы обратятся в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским – то в Басманный суд.

Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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