СК: Задержан замминистра обороны России Иванов по подозрению в получении взятки

В ведомстве уточнили, что чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка). Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

Других подробностей задержания замминистра обороны Следком не проводит.

Иванов занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года. До этого он три года был гендиректором «Оборонстроя», также работал зампредом правительства Подмосковья и на предприятиях российского топливно-энергетического комплекса, отмечает «Радиоточка НСН».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о задержании Иванова. По словам пресс-секретаря президента, министра обороны России Сергея Шойгу также заранее поставили в известность о произошедшем.

