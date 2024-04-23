СК: Задержан замминистра обороны России Иванов по подозрению в получении взятки
Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в Следственном комитете России.
В ведомстве уточнили, что чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка). Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.
Других подробностей задержания замминистра обороны Следком не проводит.
Иванов занимает пост замглавы Минобороны с 2016 года. До этого он три года был гендиректором «Оборонстроя», также работал зампредом правительства Подмосковья и на предприятиях российского топливно-энергетического комплекса, отмечает «Радиоточка НСН».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о задержании Иванова. По словам пресс-секретаря президента, министра обороны России Сергея Шойгу также заранее поставили в известность о произошедшем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru