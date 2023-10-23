СМИ: За убийством Татарского и Ржицкого стоит разведка Украины
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны совершили десятки убийств российских официальных лиц в новых регионах.
Об этом, со ссылкой на украинских и западных чиновников, сообщает газета The Washington Post. Источники издания утверждают, что это в том числе убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), а также бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого.
Представители американской разведки рассказали газете, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не причастно к операциям украинских спецслужб, целью которых были те или иные лица.
Ранее Washington Post написала, что целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла Дарья Дугина, был её отец, философ Александр Дугин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru