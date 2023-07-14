Подозреваемому в убийстве Ржицкого предъявили обвинение в умышленном убийстве
14 июля 202319:24
Подозреваемому в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого Сергею Денисенко предъявили обвинение в умышленном убийстве, сообщили в Следственном комитете.
Уточняется, что злоумышленнику также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что предполагаемый убийца капитана Ржицкого собирался покинуть Россию через сочинский аэропорт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru