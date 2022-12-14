СМИ: ВСУ выдали себя светом фонариков и попали под удар российских разведчиков
Российские разведчики нанесли удар по группе украинских военных, выдавших себя использованием фонариков, на Купянском направлении. Об этом рассказал командир группы специального назначения Западного военного округа в беседе с РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, военные следят за противником на наблюдательном пункте.
«Пока обстановка спокойная, в дневное время слышим технику. В ночное время, бывает, наглеют ... включают фонари», — указал военный.
По словам командира группы спецназа, бойцы ежедневно в любую погоду ведут наблюдение за противником, отмечает Ura.ru. Затем военные передают координаты артиллеристам и собственными силами наносят удары по позициям.
Так, собеседник РИА Новости рассказал, что украинские военные «решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить». По расположению противника ударили из автоматических станковых гранатометов. ВСУ понесли потери, пишет РИА ФАН.
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