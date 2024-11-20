СМИ: ВСУ впервые использовали ракеты Storm Shadow для удара вглубь России
Вооружённые силы Украины впервые за время конфликта использовали британские ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории России. Об этом со ссылкой на западного чиновника, знакомого с ситуацией, сообщает Bloomberg.
Собеседник агентства указал, власти Великобритании одобрили использование Storm Shadow из-за якобы военных из КНДР в Курской области.
«Этот шаг британское правительство расценило как эскалацию», - заключил источник.
Ранее в офисе генсека ООН после ударов Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS американского производства по Брянской области выразили обеспокоенность эскалацией конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru