СМИ: ВСУ применяют тактику НАТО в боях на Запорожском направлении
Украинские войска применяют на Запорожском направлении комбинированную тактику ведения боевых действий с элементами «советской школы» и методов НАТО. Об этом рассказал командир батальона «Крым», передает РИА Новости.
По словам военного, ВСУ проводят «другие попытки проведения атак». Противник часто использует пикапы с мобильными группами, отмечает телеканал 360.
«Но у нас здесь немножко рельеф местности им не позволяет так залететь», — подчеркнул боец.
Как отметил комбат, украинские военные применяют в основном технику советского производства и боеприпасы НАТО, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru