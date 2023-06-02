СМИ: ВСУ применяют тактику НАТО в боях на Запорожском направлении

C 1 июня США прекращают передачу России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений

В вооруженных силах РФ в этом году сформируют еще два военных округа

Брянский губернатор сообщил о пожаре в жилом доме в результате обстрела со стороны Украины села Ломаковка

В Приморском крае выявлены факты многомиллионных хищений бюджетных средств в результате махинаций с туристическим кешбэком

Икону «Троица» Андрея Рублева привезут в храм Христа Спасителя в воскресенье