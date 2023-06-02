СМИ: ВСУ применяют тактику НАТО в боях на Запорожском направлении

Украинские войска применяют на Запорожском направлении комбинированную тактику ведения боевых действий с элементами «советской школы» и методов НАТО. Об этом рассказал командир батальона «Крым», передает РИА Новости.

Рогов сообщил об активизации артиллерии и авиации ВСУ в Запорожской области

По словам военного, ВСУ проводят «другие попытки проведения атак». Противник часто использует пикапы с мобильными группами, отмечает телеканал 360.

«Но у нас здесь немножко рельеф местности им не позволяет так залететь», — подчеркнул боец.

Как отметил комбат, украинские военные применяют в основном технику советского производства и боеприпасы НАТО, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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