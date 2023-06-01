Рогов сообщил об активизации артиллерии и авиации ВСУ в Запорожской области
1 июня 202311:13
Украинская армия активизировалась в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Резко усилилась работа ... артиллерии и вертолетной авиации на участке Орехов-Пологи», — написал эксперт в своем Telegram-канале.
Как отметил Рогов, противник предпринимает активные действия примерно с 4:30.
Между тем подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ наращивают группировку в Харьковской области у границы с Россией, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД объявило в розыск журналиста Попкова
- ВСУ обстреляли Белгородскую область «Градами»
- Эрдогана официально признали победителем президентских выборов в Турции
- Бойцовская собака напала на 10-летнего мальчика на пляже под Нижним Тагилом
- Автобус с жителями Шебекино при эвакуации попал под обстрел ВСУ
- ФСБ вскрыла операцию США с вирусом на мобильных устройствах Apple
- Зеленский заявил о готовности Украины стать членом НАТО
- Песков сообщил о докладах Путину по ситуации в Шебекине
- Генсек НАТО после ударов по России заявил, что Украина имеет право защищаться
- Льготники РФ смогут оформить виртуальную соцкарту для проезда
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru