Рогов сообщил об активизации артиллерии и авиации ВСУ в Запорожской области

Украинская армия активизировалась в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Российские военные поразили пункт управления ВСУ на Запорожском направлении

«Резко усилилась работа ... артиллерии и вертолетной авиации на участке Орехов-Пологи», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Как отметил Рогов, противник предпринимает активные действия примерно с 4:30.

Между тем подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ наращивают группировку в Харьковской области у границы с Россией, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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