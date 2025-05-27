СМИ: ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей от границы в Сумы
27 мая 202504:01
Вооруженные силы Украины после отступления из населенного пункта Беловоды потеряли контроль над одной из значимых трасс, ведущих от границы в Сумы, сообщает РИА Новости.
Данная трасса интенсивно использовалась Киевом для переброски военных и грузов из Сум. Село Беловоды расположено в Сумской области Украины, в пяти километрах от границы с Курской областью России.
Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль сёла Беловоды и Владимировка в Сумской области Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru