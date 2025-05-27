Данная трасса интенсивно использовалась Киевом для переброски военных и грузов из Сум. Село Беловоды расположено в Сумской области Украины, в пяти километрах от границы с Курской областью России.

Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль сёла Беловоды и Владимировка в Сумской области Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

