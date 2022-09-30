СМИ: ВСУ получили систему по противодействию дронам SKY CTRL
Главный исполнительный директор компании Parimatch Ukraine Наталья Гилевич заявила, что украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL, сообщает агентство УНН.
По её словам, комплекс способен «обнаружить любые летающие объекты в радиусе 10 км, глушит и сбивает с курса дроны» весом 20-30 кг.
Гилевич добавила, что SKY CTRL реагирует на дроны также и ночью.
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что были достигнуты договорённости о долгосрочных контрактах на поставки с производителями «самых крутых беспилотников», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru