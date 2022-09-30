СМИ: ВСУ получили систему по противодействию дронам SKY CTRL

Главный исполнительный директор компании Parimatch Ukraine Наталья Гилевич заявила, что украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL, сообщает агентство УНН.

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По её словам, комплекс способен «обнаружить любые летающие объекты в радиусе 10 км, глушит и сбивает с курса дроны» весом 20-30 кг.

Гилевич добавила, что SKY CTRL реагирует на дроны также и ночью.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что были достигнуты договорённости о долгосрочных контрактах на поставки с производителями «самых крутых беспилотников», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: defense.gov
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУБеспилотники
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