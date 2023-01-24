Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
Российские военные пресекли попытку форсирования Днепра со стороны украинских подразделений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Херсонской области.
Противник предпринял попытку форсировать реку в районе Корсунка, Днепряны. Отмечается, что ВС России уничтожили 3 катера, 6 боевых машин пехоты и около сотни солдат противника.
Между тем военкор Александр Сладков заявил, что российские войска наступают сразу по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, ВС РФ успешно действуют на авдеевском и артемовском направлениях, интенсивно продвигаются в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки, Курахово и штурмуют Артемовск.
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