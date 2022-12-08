Российские военные уничтожили из «Солнцепеков» опорные пункты ВСУ под Сватово
Бойцы Западного военного округа нанесли удар по опорным пунктам украинских войск на сватовском направлении в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.
«Подразделения ЗВО из ТОС-1А "Солнцепек" уничтожили опорные пункты украинских боевиков на сватовском направлении», — рассказал агентству один из военных.
Огонь ТОС корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата. Момент поражения цели и последствия удара зафиксированы на кадрах оперативного контроля.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях капитана Алексея Аверьянова, который в составе самоходной артиллерийской батареи оказывал огневую поддержку наступающим подразделениям армии России, напоминает «Свободная пресса». Когда противник открыл огонь по артиллеристам, капитан оперативно привел в боевое положение орудие, навел его и открыл огонь, уничтожив две украинских САУ и девять военнослужащих.
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