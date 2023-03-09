СМИ: ВСУ несут потери по всей линии фронта

Украинская армия несет потери по всей линии фронта. Об этом сообщает Financial Times.

Минобороны: Потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях составили почти 200 человек

Как рассказал изданию неназванный западный чиновник, Киев «теряет людей».

По словам одного из солдат ВСУ, который находится в Артемовске, обстановка ухудшается с каждым днем, а противник «атакует со всех сторон».

«Мы получаем поставки. Но ситуация ... становится все сложнее и сложнее», — поделился военный.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в феврале потеряли на поле боя свыше 11 тысяч солдат, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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