СМИ: ВСУ несут потери по всей линии фронта
Украинская армия несет потери по всей линии фронта. Об этом сообщает Financial Times.
Как рассказал изданию неназванный западный чиновник, Киев «теряет людей».
По словам одного из солдат ВСУ, который находится в Артемовске, обстановка ухудшается с каждым днем, а противник «атакует со всех сторон».
«Мы получаем поставки. Но ситуация ... становится все сложнее и сложнее», — поделился военный.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в феврале потеряли на поле боя свыше 11 тысяч солдат, напоминает RT.
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